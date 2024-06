Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Zwei Personen wurden bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwoch bei Herbrechtingen verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Der 81-jährige Fahrer eines VW fuhr auf der Lange Straße in Richtung Herbrechtingen. Ca. 200 Meter vor Ortsbeginn geriet der Senior wohl wegen eines medizinischen Problems nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen kommender Fahrer eines Pkw erkannte die Situation und leitete eine Bremsung ein. Der Zeuge wich nach rechts aus, und konnte so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Das gelang einem nachfolgenden Fahrer eines Mercedes allerdings nicht. Der 40-Jährige prallte mit dem VW zusammen. Der VW wurde nach links geschleudert und fuhr in eine Böschung. Dort überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mercedes blieb nach dem Zusammenstoß auf der Gegenspur stehen. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrenden wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswägen in Kliniken verbracht. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Senior wegen plötzlichen Kreislaufproblemen die Kontrolle über seinen VW verlor und deshalb auf die Gegenfahrbahn gekommen war. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 15.000 Euro, den am Mercedes auf ca. 20.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 15 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Heidenheim hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Feuerwehr aus Herbrechtingen war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

++++1137446

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell