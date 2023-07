Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrecher eingeschlafen; Verkehrsunfälle; Hydraulik-Hammer gestohlen; Fußgänger überfallen; Mit Druckluftpistole verletzt; Brand

Reutlingen (ots)

Bei Einbruch eingeschlafen

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Einbrecher am Mittwochabend, nachdem er am Tatort eingeschlafen war. Zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr hatte sich der 25-Jährige über einen Zaun gewaltsam Zutritt auf das Gelände einer Gärtnerei in der Burkhardt+Weber-Straße verschafft. In einem Gewächshaus hebelte er Mobiliar auf und steckte unter anderem Werkzeug, Büromaterial und verschiedene Gebrauchsgegenstände in eine mitgebrachte Tasche. In der Folge schlief er offenbar ein und wurde von einem Mitarbeiter der Gärtnerei entdeckt. Da der 25-Jährige durch die alarmierte Polizei nicht geweckt werden konnte und der Verdacht bestand, dass er unter Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinfluss stehen könnte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Mann für weitere in der Vergangenheit begangene Einbrüche als Tatverdächtiger in Betracht kommen könnte. (sm)

Reutlingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Sickenhäuser Straße ereignet hat. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war gegen 17.10 Uhr mit seiner KTM stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 50-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck ihres BMW. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der augenscheinlich leicht verletzte 19-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 3.000 Euro geschätzt. (jp)

Esslingen (ES): Auffahrunfall auf B10

Sachschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B10 bei Esslingen entstanden. Ein 53-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit seinem VW Golf auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen der Adenauer- und der Vogelsangbrücke erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 38 Jahre alte Lenker eines Mercedes GLE verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes noch auf den davorfahrenden BMW X3 eines 31-Jährigen geschoben. In der Folge soll es auch noch zu einem leichten Kontakt zwischen dem BMW und einem Sattelauflieger gekommen sein. Der Lenker des Sattelzugs war jedoch weitergefahren. Sowohl der VW als auch der Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. (rn)

Plochingen (ES): Ungebremst mit Mauer kollidiert

Bei der wohl ungebremsten Kollision mit einer Mauer hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen erlitten. Der Mann im Alter von 52 Jahren war mit einem VW Caddy kurz vor fünf Uhr auf der Schorndorfer Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der Wagen kurz vor der Einmündung der Beethovenstraße nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und stieß in eine Mauer. An dieser glitt der Pkw mehrere Meter entlang, ehe er zum Stehen kam. Der 52-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 20.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Filderstadt (ES): Diebstahl in Sielmingen

Ein über eine Tonne schwerer Hydraulik-Hammer ist in den vergangenen Tagen in der Torstraße in Sielmingen gestohlen worden. Das Anbaugerät eines Baggers war in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Mittwoch, zehn Uhr, im Grünstreifen einer dortigen Baustelle gelagert worden. Der Abtransport des mehrere zehntausend Euro teuren Hydraulik-Hammers der Marke Atlas Copco muss mit schweren Gerätschaften erfolgt sein. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Aichtal (ES): Mountainbiker verstorben

Ein 56-jähriger Mountainbikefahrer hat am Mittwochabend bei einem Unfall auf einem Waldweg zwischen den Stadtteilen Aich und Neuenhaus sein Leben verloren. Der Mann war gegen 19.35 Uhr auf dem Waldweg in Richtung Neuenhaus unterwegs. Zwei Radfahrer und zwei Spaziergänger entdeckten ihn dort wenig später leblos. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche verliefen erfolglos. Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung waren zur Betreuung der Beteiligten vor Ort. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf eine medizinische Ursache hindeuten. (jp)

Owen (ES): Geld gefordert und geflüchtet

Wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen bislang Unbekannten nach einem Vorfall am Mittwochabend in der Neue Straße. Dieser soll gegen 21.30 Uhr auf einem Parkplatz an einen 62-jährigen Mann und eine Frau im Alter von 55 Jahren herangetreten sein und Geld gefordert haben. Dabei soll er ein Messer gehalten haben. Als der Mann den Täter anschrie, ergriff dieser ohne Beute die Flucht. Verletzt wurde niemand. Der Unbekannte wird als junger Mann im Alter zwischen 16 und 20 Jahren mit sportlicher Figur beschrieben. (sm)

Kirchheim (ES): Fußgängerin verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in der Neue Weilheimer Straße ereignet. Dort fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Schule kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. Aus seiner Sicht am rechten Fahrbahnrand stand eine Frau mit ihrem angeleinten Hund. Als der Hund die Straße überquerte, spannte sich die Leine quer über die Fahrbahn und der Radler, der dies nicht erkannt hatte, fuhr dagegen. Dadurch kam die Frau am Ende der Leine zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige war unverletzt und sein Mountainbike unbeschädigt geblieben. (sm)

Tübingen (TÜ): Fußgänger von Pkw erfasst

Ein Fußgänger hat am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Reutlinger Straße nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Zeugenangaben zufolge soll der 20-Jährige gegen 17 Uhr unvermittelt im Bereich der Einmündung zur Allee des Chasseurs auf die Reutlinger Straße getreten sein. Auf dem rechten Fahrstreifen kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem Dacia Sandero einer 22-Jährigen, die die Straße in Richtung Reutlingen befuhr. Der Rettungsdienst brachte den Fußgänger zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Dacia war Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer bei Sturz verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin von einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag davongetragen. Kurz nach 14.30 Uhr war ein 31 Jahre alter Omnibus-Lenker auf der Klausenstraße in Richtung Kreuzerfeld unterwegs. Eine entgegenkommende, 69-jährige Radfahrerin hielt daher an und stürzte in der Folge in den rechtsseitigen Grünstreifen. Die Pedelec-Lenkerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste nicht angefordert werden. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Sachschaden am Zweirad war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auffahrunfall mit Personenschaden

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag auf der Raichbergstraße ereignet. Gegen 15 Uhr fuhr dort eine 28-Jährige mit einem VW in Richtung Remmingsheim. Hierbei erkannte sie offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 18-Jährige ihren Smart auf Höhe der Einmündung zur Feuerseestraße verkehrsbedingt abgebremst hatte. Der VW fuhr auf den Smart auf, wobei die 18-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf insgesamt circa 4.000 Euro. (mr)

Hechingen (ZAK): Mit Druckluftpistole verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Hechingen seit Mittwochmittag gegen einen Heranwachsenden. Dem jungen Mann wird zur Last gelegt, gegen 13.30 Uhr in der Stauffenbergstraße einen 42-Jährigen durch einen Schuss aus einer Druckluftpistole leicht verletzt zu haben. Der Geschädigte hatte daraufhin das Polizeirevier Hechingen verständigt. Der Heranwachsende konnte in der Folge von den entsandten Beamten, die vorsorglich eine entsprechende Schutzausstattung angelegt hatten, vor Ort angetroffen werden. Die mutmaßlich verwendete Druckluftpistole wurde sichergestellt. Der Rettungsdienst musste für den 42-Jährigen nicht angefordert werden. Der Heranwachsende sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Albstadt (ZAK): Brand in Bushaltestelle

Eine brennende Informationssäule hat am Mittwochabend für Aufregung im Stadtteil Onstmettingen gesorgt. Gegen 23.35 Uhr waren die Einsatzkräfte ausgerückt, nachdem der Brand in einer Bushaltestelle nahe einer Parkanlage in der Hauptstraße gemeldet worden war. Eine Anwohnerin löschte den Brand mit eigenen Mitteln, bevor die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort kam. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell