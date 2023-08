POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunken am Steuer

Lippe (ots) - Um 14 Uhr wollte ein 28-Jähriger aus Detmold am Donnerstag (24.08.2023) mit seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg der Hermannstraße überqueren, um anschließend in die Bismarckstraße einzubiegen. Als plötzlich ein Auto auf die Hermannstraße einbog, ohne am Fußgängerüberweg zu halten, musste der Detmolder nach eigenen Angaben so stark bremsen, dass er stürzte. Das Auto fuhr einfach weiter. Es ...

