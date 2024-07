POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrerin

Bergkamen (ots) - Bei einer Verfolgungsfahrt auf der Industriestraße in der Nacht zu Dienstag (30.07.2024) bog der Verfolgte in einen Feldweg ab, landete im Graben und blieb auf dem Dach liegen Ursächlich für die Verfolgung war ein VW Polo, der gegen 0.35 Uhr mit einem Blaulicht auf dem Dach an einem Streifenwagen vorbeifuhr. Die Einsatzkräfte fuhren hinterher und gaben Anhaltezeichen, die ignoriert wurden. Der Polo ...

