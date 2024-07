Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht

Schwerte (ots)

Anonym erhielt die Polizei Unna Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstagabend (30.07.2024) auf der Wilhelmstraße vor einer Gaststätte begangen wurde.

Der Fahrer eines weißen Opel Astra Kombi soll gegen 22 Uhr dort beim Einparken und Rangieren mehrfach gegen einen silbernen Golf gefahren sein. Nach Inaugenscheinnahme entstand an dem Golf ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Der unbekannte Fahrer soll etwa 180 cm groß und kräftig gewesen sein, hatte blonde Haare und eine Stirnglatze. Nach dem Unfall sei er noch in der Gaststätte gewesen und hätte dort gegessen und Alkohol getrunken.

Wer kann weitere Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell