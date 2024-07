Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuer im Hochhaus

Mainz (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Feuerwehr Mainz um kurz nach drei Uhr ein Feuer in einem Hochhaus in der Mainzer Oberstadt gemeldet.

Im 11. OG brannte es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Appartement. In der Feuerwehrleitstelle und bei der Polizei liefen zu diesem Zeitpunkt mehrere Notrufe ein, die sich auf den Brand bezogen und in denen von vermissten Personen gesprochen wurde. Die Leitstelle entsandte daraufhin einen entsprechend großen Kräfteansatz zur Einsatzstelle.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bestätigen, dass es im 11. OG in einem Appartement brennt. Einer der Anrufer hatte sich selbst aus dem Gebäude gerettet und wurde direkt an den Rettungsdienst zur Betreuung übergeben. Von der Feuerwehr wurden noch 7 Personen aus der betroffenen Etage ins Freie gebracht. Durch den Rettungsdienst wurden in Verbindung mit der Abschnittsleitung Gesundheit und der SEG Betreuung die Personen betreut, es musste keine Person durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 3.45 Uhr war das Feuer gelöscht und die Feuerwehr begann mit den Nacharbeiten. So wurde direkt Wasser von den Einsatzkräften aufgenommen, das aus einer defekten Wasserleitung der Brandwohnung ausgetreten war, um einen größeren Wasserschaden zu verhindern.

Nach dem Einsatz konnten alle Bewohner zurück in Ihre Wohnungen, lediglich die Brandwohnung ist unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während des Einsatzes wurden die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren besetzt. Der Einsatz war gegen 6.00 Uhr beendet.

Von der Feuerwehr waren 85 Kräfte und vom Rettungsdienst 25 Kräfte im Einsatz. Ebenso war die Polizei mit mehreren Kräften vor Ort. Einsatzleiter: Direktionsdienst Hr. Jüliger

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell