Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Zimmerbrand in Studierenden Wohnanlage endet glimpflich

Mainz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Feuer in einem Apartment in einem Studentenwohnheim in Mainz-Gonsenheim. Die Bewohnerin alarmierte die Feuerwehr und warnte vorbildlich ihre Nachbarn. Durch eine interne Brandmeldeanlage wurde ebenfalls der Räumungsalarm in dem Gebäude ausgelöst.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte machte die Meldende auf sich aufmerksam, übergab den Einsatzkräften ihren Schlüssel und erklärte wie die Feuerwehr zu Ihrem Apartment gelangt. Durch dieses vorbildliche handeln, sparte die Feuerwehr wertvolle Zeit bei der Erkundung. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt schon komplett geräumt.

Das Feuer in dem 1-Zimmer Apartment, welches im Bereich der Kochnische ausbrach, konnte schnell von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht werden. Nachdem die anschließenden Belüftungsmaßnahmen abgeschlossen waren, konnten alle Personen wieder in ihre Apartments zurück. Lediglich das Apartment wo das Feuer ausgebrochen war, konnte nicht wieder bezogen werden. Die Bewohnerin kam bei einer Freundin unter. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im weiteren Verlauf wurde die Einsatzstelle an einen Haustechniker übergeben, welcher nun alle weiteren Schritte in die Wege leitet.

Ausgerückt ist die Berufsfeuerwehr Mainz mit Kräften der Feuerwache 1 und 2, die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 23 Kräften, der Rettungsdienst mit 1 Fahrzeug, sowie die Polizei mit einem Streifenwagen.

