Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 14.07.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten:

Übach-Palenberg - Diebstahl eines Transporters

In der Nacht zum Sonntag (14. Juli) entwendeten unbekannte Täter einen Fiat Ducato, welcher in der Straße Kirchfeld abgestellt war. Im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Verkehrsunfälle:

Erkelenz - Verkehrsunfall mit 7 Verletzten

Am Samstag, 13. Juli, 10.15 Uhr kam es auf der L 354 in Höhe der Autobahnauffahrt Erkelenz - Ost zu einem Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr eine 41-jährige Frau aus Erkelenz die L 354, sie beabsichtige nach links abzubiegen, um auf die Autobahn aufzufahren. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren und eine 54-jährige Beifahrerin. Eine 63-jährige Frau aus Erkelenz befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Pkw die L 354 in die entgegengesetzte Richtung, in ihrem Fahrzeug befanden sich ihr Ehemann und ihr Sohn. Beim Abbiegen übersah die 41-jährige Fahrerin den ihr entgegenkommenden Pkw, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Alle Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden. Aufgrund der Vielzahl der Verletzten wurden 4 Rettungswagen und 3 Notärzte eingesetzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnabfahrt der A46 musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell