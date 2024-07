Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 13.07.2024

Heinsberg (ots)

Erkelenz - Streit beim Ausparken eskaliert

Am Freitag, 12.07.2024 gegen 12.00 Uhr kam es im Bereich eines Parkplatzes auf der Konrad-Adenauer-Straße zu einer Auseinandersetzung. Ein 59-jähriger Mann aus Erkelenz beabsichtige seinen Pkw bei starkem Regen rückwärts aus einer Parklücke hinauszufahren. Hierbei übersah er vermutlich zunächst ein Ehepaar, welches hinter seinem Pkw entlang ging. Der Pkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug noch rechtzeitig ab, es kam jedoch im Anschluss zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer und dem Fußgänger, einem 56-jährigen Mann aus Jülich. Um die Männer zu trennen, setzte die 55-jährige Ehefrau Reizstoffspray ein. Der durch das Reizmittel verletzte Mann aus Erkelenz wurde mittels eines RTW dem Krankenhaus zugeführt, das ebenfalls vom Reizmittel verletzte Ehepaar begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der genaue Streitverlauf muss im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch geklärt werden.

Hückelhoven-Millich - Mofa entwendet

In der Zeit von Freitag, 12.07.2024, 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Mofa der Marke Keeway (Farbe schwarz/rot), welches vor einem Haus auf der Kobbenthaler Straße abgestellt war.

Wegberg - Spinde in Fitnessstudio aufgebrochen

Am Freitag (12.Juli) wurden in der Herrenumkleide eines Fitnessstudios in der Bahnhofstraße an zwei Spinden die Vorhängeschlösser aufgebrochen. Aus einem Spind wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Verkehrsunfälle:

Heinsberg-Himmerich - Auf dem Weg zur Disko verunglückt

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, verunfallte eine 20-jährige Fahrerin aus Geilenkirchen auf dem Weg zur Diskothek. Die junge Frau fuhr aus Richtung Randerath kommend in Richtung Himmerich. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, überschlug sich und prallte anschließend gegen eine Mauer. Mit im Fahrzeug der jungen Frau befanden sich drei weitere Personen. Neben der Fahrerin wurde der 18-jährige Beifahrer ebenfalls leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte erstversorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der total beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Erkelenz - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Freitag (12. Juli) kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Goswinstraße / Kölner Straße / Freiheitsplatz. Ein 18-jähriger Mann aus Wegberg befuhr die Goswinstraße aus Richtung Krankenhaus kommend und beabsichtigte nach links in den Freiheitsplatz abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 68-jährigen Wegbergers, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher und seine 66-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Beide stark beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

