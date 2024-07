Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtigen Radfahrer gesucht

Jena (ots)

Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrrädern ist es am Mittwochabend in der Ziegenhainer Straße gekommen. Eine 50-jährige Radfahrerin befuhr die Straße gegen 18:15 Uhr stadtauswärts als ein weiterer Radler ihren Weg kreuzte, beide zusammenstießen und zu Fall kamen. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen sowie auch Beschädigungen am ihrem Fahrrad. Der circa 50-jährige Unfallgegner stieg unmittelbar wieder auf und flüchtete vom Unfallort in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht nun nach dem kurzhaarigen Mann, der eine Jeanshose, ein graublaues T-Shirt und eine Sonnenbrille getragen haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Jena dankend entgegen (Tel. 03641 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0177992/2024).

