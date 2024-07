Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 42-Jähriger bedroht mehrere Personen

Apolda (ots)

Ein 42-jähriger, als Mehrfachintensivstraftäter bekannter Mann hat gestern Nachmittag in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda eine junge Frau bedroht und beleidigt. Anschließend begab er sich in das Landratsamt und forderte äußerst aggressiv die Auszahlung von Bargeldern, welche ihm offensichtlich nicht zu standen. Der Aufforderung das Landratsamt zu verlassen, kam er nicht nach. Die hinzugerufenen Polizeibeamten mussten den renitenten Mann in Unterbindungsgewahrsam nehmen, da er sich nicht beruhigte. Auch die Beamten bedrohte, bespuckte und beleidigte er. Eine Richterin bestätigte in der Polizeidienststelle den polizeilich ausgesprochenen Unterbindungsgewahrsam bis 22:00 Uhr.

