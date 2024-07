LPI-J: Saunabesuch endet mit Strafanzeigen

Weimar (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 01:15 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Autofahrer auf dem Weg in den Urlaub, dass er unter der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Nohra mehrere Personen gesehen hatte, die dort Graffitis sprühten. Ein sofortiger Einsatz führte zur Feststellung eines Pkws in Tatortnähe, in dem ein 22-jähriger Jenaer saß. Da der Zeuge allerdings von mehreren Tätern sprach, kam der ...

