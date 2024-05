Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Diebstähle

Aalen (ots)

Untermünkheim: Fahrräder entwendet

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwochabend 20 Uhr und Donnerstagvormittag 10 Uhr Zugang zu einem Gartengrundstück in der Weinbrennerstraße. Dort entwendete er zwei Fahrräder und entfernte sich anschließend. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstag 18:30 Uhr und Donnerstag 7:00 Uhr wurde aus einem abgeschlossenen Pkw in der Riegelfeldstraße ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Im Rucksack befand sich eine Sonnenbrille, Tankkarte sowie eine Fleecejacke. Hinweis auf verdächtige Personen in der Riegelfeldstraße wird gebeten an das Polizeirevier Crailsheim unter Tel. 07951 4800 mitzuteilen.

Crailsheim: Diebstahl in Neubau

Am Donnerstagmorgen um 4:05 Uhr wurde in einem Neubau in der Blaufelder Straße eingebrochen. Zwei verdächtige Täter, maskiert und schwarz gekleidet, flohen zuerst fußläufig Richtung Steinbruch, dann stiegen Sie in ein Fahrzeug und flohen Richtung Satteldorf. Bei diesem Einbruch wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Jeden Hinweis zum Tatvorgang nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Tel. 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell