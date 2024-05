Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Sachbeschädigungen - Vandalismus - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen / Essingen: Sachbeschädigungen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Essingen ein Metalltor im Kirschenweg von unbekannten Vandalen mit Farbe beschmiert.

Zudem wurden in der Humboldtstraße in Aalen in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag mehrere Spielgeräte auf einem dortigen Spielplatz mit schwarzer Farbe beschmiert.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Vandalismus auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Obere Brühlstraße wurden zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, von einer Kabelrolle etwa 150 Meter Niederspannungskabel abgerollt und anschließend auf der Fahrbahn verteilt, welches anschließend von Fahrzeugen beschädigt wurde. Des Weiteren wurden sieben Absperrgitter sowie zwei Baustellenschilder entwendet. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise zu den Verursachern erbittet der Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040.

Wasseralfingen: Einbruch

Am Donnerstag wurde zwischen 0:30 Uhr und 6 Uhr in eine Werkstatt in der Schanzenstraße eingebrochen. Hierbei wurden zwei Metalltüren aufgehebelt, wodurch etwa 1000 Euro Schaden entstanden ist. Entwendet wurden drei Akkuschrauber inklusive Akkus im Wert von rund 2500 Euro. Hinweise werden vom Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegengenommen.

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 17-Jähriger befuhr am Mittwoch, gegen 16:20 Uhr, mit seinem Motorrad die L1073 von Schäufele in Richtung Reichertshofen. Als er an der Einmündung zur B19 auf diese abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt einer dort fahrenden 55-Jährigen Peugeot-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei der der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Bettringen: Schäferzaun entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, zwei Schäferzäune aus einem Grundstück östlich von einem Kleintierzuchtverein im Bereich Ockersrain / Talwiesenstraße. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490.

Waldstetten: Blitzer beschädigt

In der Straßdorfer Straße beklebten Unbekannte die Kameralinsen eines dortigen Blitzers ab, wodurch die Linsen beschädigt wurde. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454.

Waldstetten: Farbschmiererei

Ein Verkehrszeichen wurde zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, von Unbekannten in der Straßdorfer Straße mit einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe beschmiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell