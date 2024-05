Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Gefährliches Fahrmanöver

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen: Gefährliches Fahrmanöver

Am Freitagmittag (26.04.2024) soll es in der Friedhofstraße zu einem gefährlichen Fahrmanöver gekommen sein, als eine Fußgängerin mit einem Kinderwagen am Fahrbahnrand unterwegs war. Ein grauer VW Multivan näherte sich der Fußgängerin mit hoher Geschwindigkeit, welche dem Fahrer mit Handgesten signalisierte, langsamer zu fahren. Daraufhin soll der Multivan beschleunigt und auf sie zugesteuert haben. Erst im letzten Moment wich er aus und fuhr mit minimalem Abstand an ihr vorbei. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0711/57720 auf dem Polizeirevier Fellbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell