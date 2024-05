Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Brand - Betrunkener Fahrradfahrer - Unfälle - Unfallflucht

Aalen (ots)

Remshalden: Schilf abgebrannt

Am Mittwochabend haben Unbekannte in der Fellbacher Straße/Weststraße vermutlich mutwillig einen ausgetrockneten Schilfbestand angezündet, sodass dieser vollständig abbrannte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die örtliche Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften aus. Personen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/9500 auf dem Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Korb: Betrunkener Fahrradfahrer gestürzt

Am Mittwochnachmittag stürzte ein betrunkener Fahrradfahrer im Kleinheppacher Weg alleinbeteiligt und verletzte sich dabei schwer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

Spiegelberg: Pkw überschlagen

Am frühen Donnerstagmorgen verlor ein 18-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Mazda auf der L1117 zwischen Kurzach und Bernhalden. Das Fahrzeug kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach im angrenzenden Bachbett. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr kam es im Seehaldenweg in Winnenden zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 zu melden.

Winneden-Breuningsweiler: Fahrrad gegen Fußgänger

Am Mittwochabend kam es im Feldweg Roßberg in Winnenden-Breuningsweiler zu einem Zusammenstoß zwischen einem betrunkenen Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Der Fußgänger blieb unverletzt, jedoch stürzte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Fahrradfahrer wurde für eine Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

