POL-AA: Lorch: Vermisster 92-Jähriger, Suche unter anderem mit Polizeihubschrauber und Personenspürhunden

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin von Pkw erfasst Am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in der Rechbergstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 75-jährige Passantin leicht verletzt wurde. Ein 83-jähriger Mercedes Fahrer missachtete die rot leuchtende Ampel und erfasste die Fußgängerin. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus verbracht. Tannhausen: Lkw in Vollbrand - Niemand verletzt Auf ...

