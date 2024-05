Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Fahrzeuge entwendet - Unfallfluchten - Segelflieger musste notlanden - Fahrzeug mit Farbe beschmiert - 60-Jähriger wurde Opfer eines Betruges - Farbschmierereien - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 8000 Euro Sachschaden

Kurz vor 12 Uhr kam es am Mittwochmittag im Hasenweg zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Wegen mehrerer am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge musste ein 56-Jähriger mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Audi entgegenkam, erkannte das Fahrzeug zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Hüttlingen: 10-jähriger Radler leicht verletzt

Ein 10-Jähriger erlitt am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr leichte Verletzungen, als er mit seinem Fahrrad die Kocherstraße befuhr und dort aus unbekannter Ursache auf die Erde stürzte. Das Rad des Jungen prallte gegen einen geparkten Pkw, an dem hierbei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeugbreite falsch eingeschätzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 75 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Mittwochmittag zu. Gegen 13.15 Uhr befuhr der Mann die Alte Heidenheimer Straße. Da er die Breite seines Fahrradlenkers falsch einschätzte, blieb er an einem Verkehrszeichen hängen und stürzte auf die Straße.

Aalen: Radler beging Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Ludwigstraße in Richtung Rombacher Straße. Hier fuhr er mit seinem Pedelec gegen einen geparkten VW T-Cross, an dem durch den Aufprall die Heckscheibe zersplitterte. Der Radler dürfte sich durch die Glassplitter Verletzungen zugezogen haben, da auf der Erde Blutspuren festgestellt werden konnten. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 8000 Euro zu kümmern, verließ der Radler die Unfallstelle; sein Pedelec ließ er zurück. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Segelflieger musste notlanden

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 37 Jahre alter Segelflieger bei einer Notlandung am Mittwochnachmittag. Der Mann war gegen 13.30 Uhr bei Donauwörth gestartet. Wegen mangelnder Thermik wollte er im Bereich Essingen den Motor seines Motorseglers einschalten, der sich jedoch nicht starten ließ. Der 37-Jährige führte daher auf einem Feld, in der Nähe der Schönbrunnhalle, eine Notlandung durch.

Aalen: Fahrzeug mit Farbe beschmiert

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr, verursachten, als sie insgesamt drei Fahrzeuge, die in der Neßlauer Straße abgestellt waren, mit Farbe beschmierten, wobei der Lack beschädigt wurde. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Ebnat: Maibaum entwendet

Zwischen mehreren jungen Personen kam es in der Mainacht in der Zollstraße in Ebnat zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen hatten einen, in der Zollstraße aufgestellten, Maibaum bewacht, als ca. 15 Jugendliche kamen und offenbar versuchten, den Baum zu entwenden. Dabei kam es wohl auch zu Schubsereien untereinander. Der Diebstahl des Baumes konnte zunächst verhindert werden. Gegen 3.15 Uhr kamen die Jugendlichen jedoch zurück, wobei es wiederum zu einer Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf einer der jungen Frauen mit der Hand ins Gesicht geschlagen wurde. Währenddessen hatten andere Mitglieder der Gruppe mit einem Messer den Baum vom Zaun entfernt und entwendet. Ein Tatverdacht richtet sich u.a. gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Männer. Gegen die beiden werden nun entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Ellwangen: 60-Jähriger wurde Opfer eines Betruges

Von seiner angeblichen Tochter erhielt ein 60-Jähriger am Mittwochnachmittag per WhatsApp die Nachricht, dass diese ihr Handy verloren habe und ihren Vater daher um die Überweisung von zwei ausstehenden Rechnungen im Gesamtwert von 3500 Euro bat. Da der 60-Jährige davon ausging, dass die Nachricht tatsächlich von seiner Tochter kam und er natürlich helfen wollte, überwies er den geforderten Betrag.

So können Sie sich schützen:

Wenn Sie von Ihnen angeblich bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Seien Sie misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per Email, am Telefon oder über Messenger-Dienste. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres Nachrichtendienstes.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 18-Jährige ihren VW Beetle am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr im Sebastiangraben anhalten. Ein 20-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Hyundai auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Farbschmierereien

In der Mainacht beschmierten Unbekannte die Sprechanlage und ein Fenster der Eugen-Bolz-Realschule und des dazugehörigen Hariolf-Gymnasiums, wobei die Sprechanlage beschädigt wurde und ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Zwei Fahrzeuge entwendet

Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochmorgen, 5.45 Uhr, von zweien auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeuge die jeweiligen Kennzeichen. Anschließend verschafften sie die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Autohaus, wo sie die Fahrzeugschlüssel einer weißen Mercedes E-Klasse sowie einer grauen C-Klasse an sich nahmen. Die Täter brachten die Kennzeichen an den entwendeten Fahrzeugen an und fuhren mit diesen davon. Die beiden Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von rund 70.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Heubach: Diebstahl aus PKW

Auf einem Wanderparkplatz an der L1162 im Bereich Bartholomä-Möhnhof, wurde zwischen Donnerstag, 25.04. und Mittwoch, 01.05.24 an einem dort abgestellten, verunfallten PKW fünf Scheiben eingeschlagen und anschließend das im PKW verbaute Radio ausgebaut und entwendet. Ebenso wurde das Fahrzeughandbuch, die beiden vorderen Scheinwerfer sowie das hintere Kennzeichen entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein Mercedes-Benz CLA 45 AMG, der zwischen Freitag, 16 Uhr und Mittwoch, 10:15 Uhr, auf dem Parkplatz des Flugplatzes am Hornberg abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Durlangen: Kinderfahrrad entwendet

Ein blaues Kinderfahrrad der Marke Bulls im Wert von 480 Euro, welches in der Schulstraße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert war, wurde zwischen Dienstagnachmittag, 12:20 Uhr und Mittwochmorgen, 8:45 Uhr entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Mutlangen: Mülleimer angezündet

Am Dienstag gegen 21:15 Uhr wurde festgestellt, dass der Inhalt von zwei Mülleimern in der Hornbergstraße beim Franziskus Gymnasium und vor der Hornberghalle brennt. Die Mülleimer wurden durch die Feuerwehr Mutlangen, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort kam, abgelöscht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger an Fußgängerfurt angefahren

Eine 75-jährige Fußgängerin wollte am Dienstag gegen 18 Uhr die Rechbergstraße an einer Fußgängerfurt überqueren. Ein 83-jähriger Lenker eines Mercedes übersah die Fußgängerin und fuhr sie an. Die Fußgängerin musste danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Beim Ausparken beschädigte ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag um 15:40 Uhr einen BMW, der zu dieser Zeit im Prager Weg geparkt war. Nachdem sich Zeugen das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs notiert haben, konnte durch die Polizei ein 35-jähriger Lenker eines Renault Megane ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell