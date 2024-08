Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen eines Verkehrsunfalles gesucht

Schwerte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lohbachstraße wurde am Dienstagnachmittag (30.07.2024) ein Fußgänger leicht verletzt.

Irgendwann zwischen 15 Uhr und 17 Uhr sei er auf dem Parkstreifen der Lohbachstraße in Höhe des dortigen Parks gewesen, als er von einem PKW angefahren wurde. Zunächst verzichtete er auf die Hinzuziehung der Polizei. Den Unfall sollen mehrere Jugendliche, die sich im Park aufgehalten haben, beobachtet haben.

Der Geschädigte meldete sich erst am nächsten Tag bei der Polizei, da er durch den Zusammenstoß doch verletzt worden sei.

Die Polizei sucht nun die Jugendlichen aus dem Park an der Lohbachstraße, die am Dienstagnachmittag gesehen haben, wie ein 27-jähriger Mann auf dem Parkstreifen angefahren wurde. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

