Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts - Messerangriff in Tagesstätte für Wohnungslose - Zwei Frauen zum Teil schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Unterbilk - Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts - Messerangriff in Tagesstätte für Wohnungslose - Zwei Frauen zum Teil schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Tatzeit: Montag, 17. Juni 2024, 09:48 Uhr

Nach einem Messerangriff auf zwei Mitarbeiterinnen einer Tagesstätte für Wohnungslose in Unterbilk, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die beiden Frauen wurden bei dem Angriff zum Teil schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befand sich ein 40-jähriger Mann in der Unterkunft an der Neusser Straße in Unterbilk. Aus bislang unbekannter Ursache stach er plötzlich auf zwei Mitarbeiterinnen der Einrichtung ein. Dabei wurden eine 63-jährige Frau schwer und eine 61-jährige Frau leicht verletzt. Die 63-Jährige befindet sich weiter zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Der Tatverdächtige - ein 40-jähriger Mann - wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell