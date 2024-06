Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 bei Hamminkeln - Pkw kollidiert mit Lkw - Mann schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 13. Juni 2024, 15:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 3 bei Hamminkeln wurde ein Mann so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Er war mit seinem Pkw in eine Sattelzugmaschine geprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 62-jähriger Niederländer mit seinem Sattelzug auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Kranenkamp beabsichtigte er auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Ein ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen herannahender 25-jähriger Niederländer konnte mit seinem BMW nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr in das Heck des Lkw auf. Anschließend prallte er in die Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug fing Feuer. Mehrere Ersthelfer retteten den Pkw-Fahrer aus dem Auto. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Ein in Gegenrichtung fahrender Pkw wurde durch herumschleudernde Fahrzeugteile beschädigt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Spuren zu sichern. Für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme wurden zeitweise beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

