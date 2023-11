POL-MI: Gegen Baum gefahren

Porta Westfalica (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwochmorgen in Holzhausen eine Fußgängerin angefahren und dabei verletzt. Den Erkenntnissen zufolge befand sich die 15-jährige Portanerin gegen 7.10 Uhr zu Fuß an der Vlothoer Straße Fuß und wollte am Kreisverkehr auf dem Fußgängerüberweg die Möllberger Straße überqueren. Zeitgleich befand sich ein dunkler Pkw in dem Kreisel und bog auf ...

