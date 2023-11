Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoknacker nehmen mehrere Fahrzeuge ins Visier

Porta Westfalica (ots)

Zu Wochenbeginn wurden der Polizei in Porta Westfalica mehrere Autoaufbrüche gemeldet. Diese ereigneten sich in Hausberge, Holzhausen und Neesen. Hinzu kam die Entwendung eines Rollers in Kleinenbremen.

Das Zweirad hatte auf einem Grundstück gestanden, als Unbekannte ihn von Montag, 22.30 Uhr bis Dienstag, 5.30 Uhr in der Straße "Am Rehm" entwendeten. Nachdem es misslang, das Gefährt kurzzuschließen, ließen die Diebe es schließlich wenige Meter vom Tatort entfernt zurück. Dennoch kam es zum Diebstahl einer sich im Sitzfach befindlichen Jacke sowie eines Schutzhelmes.

Zudem brachen Unbekannte im Heerweg in Hausberge in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr bis Dienstag, 6.20 Uhr einen VW Passat auf, entwendeten jedoch daraus offenbar nichts. Zudem öffnete man im Findelsgrund einen Audi Q5 auf ungeklärte Weise und durchwühlte diesen. Dessen Nutzer stellte anschließend fest, dass unter anderem eine Tankkarte fehlte. Als Tatzeit gilt hier den Ermittlungen zufolge Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr. In Neesen im Mittelfeld-Nord wurde in der Nacht an einem Seat Leon eine Scheibe eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Dieser hatte seit 18 Uhr auf einer Einfahrt gestanden, bevor die Tat am Dienstag gegen 6 Uhr bemerkt worden war.

Zu weiteren Taten kam es in der gleichen Nacht in Holzhausen. So wurde in der Leibnizstraße ein auf einer Hofeinfahrt stehender VW ID 4 geöffnet und eine Geldbörse sowie unter anderem eine Jacke gestohlen. Aufbruchspuren fanden sich an dem Wagen nicht. Aus einem Kia Sportage (Hackfeldstraße) und einer Mercedes E-Klasse (Brökerskamp) kamen Schlüsselbunde bzw. unter anderem Parfum abhanden. Die Autos waren, so die Erkenntnisse, offenbar nicht abgeschlossen. Außerdem wurde in der Findelshöhe ein Skoda Kodiaq auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Aus diesem wurden mehrere Getränke gestohlen. Auch in der Vlothoer Straße kam es zu einem Aufbruch. Im Fokus der Täter hier - ein Fiat Punto aus dem nach Einschlagen einer Scheibe ein Rucksack mit einem Tablet fehlte.

Nach einem Hinweis gerieten vier männliche Jugendliche ins Visier der Beamten. Die konnten schließlich in der Findelshöhe von den Gesetzeshütern angetroffen werden. Wegen des dringenden Tatverdachts zu den Delikten in der Hackfeldstraße und der Findelshöhe wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch vermuten die Ermittler, dass die 17-Jährigen für das Aufschlitzen der Plane eines abgestellten LKW in der Vlothoer Straße am Montagabend verantwortlich sind.

Ob und für welche weiteren Taten die Tatverdächtigen, darunter drei polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene Jugendliche, noch in Frage kommen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den Taten werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell