Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt mutmaßliche Autodiebe

Minden, Porta Westfalica (ots)

Nach einem Autodiebstahl am Wochenende konnten Einsatzkräfte den Wagen am Montagnachmittag am Kaiser-Wilhelm-Denkmal feststellen und fünf Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig festnehmen.

Vorausgegangen war in der Nacht zum vergangenen Samstag (11.11.) der Diebstahl eines blauen VW Polo im Andersenweg. Dies zeigte der Fahrzeugbesitzer in den Vormittagsstunden bei der Polizei an. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Beamte das Fahrzeug in Bölhorst auffinden und wieder an den Halter übergeben. Mutmaßlich mit entwendeten Originalschlüsseln wurde der Wagen am Montagmittag (13.11.) ein zweites Mal gestohlen. Zudem entwendeten die mutmaßlich jüngeren Nutzer des Autos in der Hausberger Straße in Neesen die Kennzeichen eines Opels und statteten, so Zeugenaussagen, hiermit den Polo aus. Gegen 16 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei einen Zeugenhinweis, dass der Volkswagen auf der Kaiserstraße gesichtet wurde. Auf dem Parkplatz des Kaiser-Wilhelm-Denkmals konnten schließlich mehrere Streifenwagenbesatzungen die fünf Jugendlichen aus Minden (16, 17, 17, 17) und Bielefeld (16) am entwendeten Fahrzeug antreffen und in der Folge vorläufig festnehmen und der Polizeiwache Minden zugeführt werden. Den Polo stellten die Beamten ebenso sicher wie die Oberbekleidung der fünf mutmaßlichen Nutzer. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung übergab man die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen zu den genauen Geschehensabläufen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell