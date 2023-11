POL-MI: Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Autofahrer

Porta Westfalica (ots) - Zu Wochenbeginn wurden der Polizei in Porta Westfalica mehrere Autoaufbrüche gemeldet. Diese ereigneten sich in Hausberge, Holzhausen und Neesen. Hinzu kam die Entwendung eines Rollers in Kleinenbremen. Das Zweirad hatte auf einem Grundstück gestanden, als Unbekannte ihn von Montag, 22.30 Uhr bis Dienstag, 5.30 Uhr in der Straße "Am Rehm" entwendeten. Nachdem es misslang, das Gefährt ...

mehr