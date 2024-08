Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Schwerte (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger in der Bahnunterführung der Bahnhofstraße verletzte sich die Radfahrerin aus Schwerte am Donnerstagmorgen (01.08.2024) schwer.

Die 74-Jährige fuhr mit ihrem Rad durch die Unterführung in Richtung Innenstadt. Mitten in der Unterführung kam ihr ein 52-jähriger Fußgänger aus Gießen entgegen. Beide stießen zusammen und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Sie verletzte sich dabei so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde nach weiteren Untersuchungen Lebensgefahr nicht ausgeschlossen.

