Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Computerbetrug

Schwerte (ots)

Mit einer fremden, möglicherweise entwendeten EC-Karte versuchte am 23.11.2024 ein bisher unbekannter Mann in zwei Geschäften in Schwerte einzukaufen. Bei dem zweiten Versuch ließ er die Karte im Geschäft zurück.

Beim ersten Versuch, in einer Parfümerie, wurde der Tatverdächtige von einer Videoüberwachungskamera gefilmt. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei nun ein Lichtbild des Unbekannten.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild: https://polizei.nrw/fahndung/143314

Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell