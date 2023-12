Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rechts vor links missachtet und nach Kollision abgehauen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Teichstraße/ Bahnhofstraße, Dienstag, 12.12.2023, 13.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Ein 46-jähriger Mann aus Northeim befuhr am Dienstagmittag die Teichstraße in Richtung Bahnhofstraße und wollte folglich nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Eine von links kommende bislang unbekannte fahrzeugführende Person missachtete die an der Örtlichkeit herrschende Rechts-vor-Links-Regelung, sodass es im weiteren Verlauf zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der unbekannte Fahrzeugführende setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 46-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000,00 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursachenden geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

