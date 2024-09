Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlicher Ladendieb hat weiteres Diebesgut dabei

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.09.2024, hatte ein mutmaßlicher Ladendieb in Rheinfelden weiteres mutmaßliches Diebesgut dabei. Der 29-jährige Tatverdächtige soll gegen 08:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt Zigaretten entwendet haben. Bei seiner Durchsuchung kamen Gegenstände zum Vorschein, die in der Nacht zuvor begangenen Diebstahlsdelikten zugeordnet werden konnten. Im Stadtgebiet von Rheinfelden waren in dieser Nacht mehrere unverschlossen geparkte Fahrzeugen von Dieben heimgesucht worden. Der angetroffene mutmaßliche Ladendieb ist derzeit verdächtig, zumindest vier dieser Taten begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

