Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfallflucht in der Werderstraße - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.09.2024, gegen 14:00 Uhr, hat sich eine Verkehrsunfallflucht in der Werderstraße in Rheinfelden ereignet. Auf den dortigen seitlichen Parkplätzen eines Drogeriemarktes war eine Mercedes-Benz C-Klasse abgestellt. Der Mercedes-Benz wurde von einem Fahrzeug am rechten Heck touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Sachschaden von rund 1000 Euro am Mercedes-Benz. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell