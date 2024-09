Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Starke Rauchentwicklung in einem metallverarbeitenden Betrieb



Am Donnerstag, 12.09.2024, gegen 12:30 Uhr, kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb in Laufenburg zu einer starken Rauchentwicklung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand waren in einer Werkhalle Bruchstücke eines heißen Metallteiles mit einer isolierten Wasserleitung in Kontakt gekommen. Das Isolierungsmaterial begann daraufhin zu schmoren und sorgte für eine erhebliche Rauchentwicklung in der Werkhalle. Dort tätige Mitarbeiter mussten deshalb die Halle verlassen. Sieben wurden vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Alle Mitarbeiter blieben unversehrt. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit starken Kräften im Einsatz.

