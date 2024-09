POL-FR: Freiburg: Aufmerksame Polizeistreife beobachtet Diebstahl in Tankstelle

Freiburg (ots) - Lkr. Waldshut - Ühlingen-Birkendorf: In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 12.09.2024, kam es gegen 03:00 Uhr in der Hauptstraße in Ühlingen zu einem Einbruchsversuch an einem Geschäft. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte durch das Einschlagen einer Scheibe in den Laden zu gelangen. Diese hielt dem Angriff jedoch stand, wodurch ...

