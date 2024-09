Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Waldshut - Ühlingen-Birkendorf: Zeugen nach Einbrüchen gesucht!

Lkr. Waldshut - Ühlingen-Birkendorf: In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 12.09.2024, kam es gegen 03:00 Uhr in der Hauptstraße in Ühlingen zu einem Einbruchsversuch an einem Geschäft. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte durch das Einschlagen einer Scheibe in den Laden zu gelangen. Diese hielt dem Angriff jedoch stand, wodurch die Täterschaft vom Objekt abließ.

Im Zeitraum von Mitternacht bis 08:00 Uhr kam es zu einem vollendeten Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Im Eichgrün" in Berau. Der bislang ebenfalls unbekannten Täterschaft gelang es hier, eine Glasscheibe einzuschlagen und so in das Objekt zu gelangen. Hierbei wurde neben einem Tresor auch Münzgeld entwendet.

An beiden Objekten entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-0 in Verbindung zu setzen.

