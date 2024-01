Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, falscher Bankmitarbeiter, Emsdettener verliert vierstelligen Betrag

Emsdetten (ots)

Ein 43-Jähriger aus Emsdetten hat eine hohen vierstelligen Eurobetrag verloren, weil er Opfer der Betrugsmasche "falscher Bankmitarbeiter" wurde. Immer wieder rufen Kriminelle bei Personen im Kreis Steinfurt an und geben sich als Mitarbeiter der jeweiligen Hausbank aus. Durch gewiefte Fragen und ein glaubwürdiges Auftreten erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Angerufenen. Diese gehen davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter der Bank handelt und dieser alles daransetzen will, um das Geld der Betroffenen zu schützen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Emsdettener wurde davon überzeugt, dass es unberechtigte Buchungen von seinem Konto gegeben habe. Im Laufe des Gesprächs gewährte der Geschädigte den Betrügern Zugang zu seinem Online-Banking. Später stellte sich heraus, dass mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht worden waren. Er stellte Strafanzeige bei der Polizei und ließ bei seiner echten Bank das Konto sperren und die Überweisungen stoppen. Ob er das Geld zurückerhält, steht noch nicht fest. Der 43-Jährige handelte richtig, sich in diesem Fall sofort an die Polizei und die zuständige Bank zu wenden.

Folgende Tipps gibt die Polizei, damit es soweit gar nicht erst kommt: - Bankmitarbeiter fragen niemals nach den Zugangsdaten ihres Bankkontos. - Sie sollten bei solchen Anfragen sofort hellhörig werden und den angegebenen Sachverhalten keinen Glauben schenken. - Legen Sie einfach auf! - Kontaktieren Sie selbst Ihre Hausbank auf den Ihnen bekannten Wegen. - Ziehen Sie bei Zweifeln Vertrauenspersonen hinzu. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Seien Sie skeptisch, wenn es bei Anrufen um Ihre finanziellen Verhältnisse geht, sensible Kontodaten abgefragt werden oder gar Zahlungsforderungen gestellt werden. - Warnen Sie Ihr Umfeld vor diesen Maschen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell