POL-ST: Metelen, Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein, Täter machen Beute

Metelen (ots)

Am Mittwoch (24.01.24) zwischen 14.45 Uhr und 22.00 Uhr sind Unbekannte in ein Haus an der Kettelerstraße eingebrochen. Die Bewohner sind abends nach Hause gekommen und haben ein aufgehebeltes Fenster festgestellt. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Es fehlt ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag und diverser Schmuck. Ob es noch weiteres Diebesgut gibt, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02553/9356-4155 bei der Polizei in Ochtrup zu melden.

