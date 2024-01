Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zwei Pkw-Aufbrüche auf Friedhofparkplätzen

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (24.01.24), in der Zeit von 10.10 Uhr und 10.30 Uhr, war ein blauer Opel Corsa auf dem Parkplatz am Dörnebrink, nahe des Hauptfriedhofs geparkt. Als die Besitzerin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Seitenscheibe hinten links eingeschlagen worden war und eine beige Tasche fehlte, die sie im Fahrzeug zurückgelassen hatte. In der Tasche befanden sich diverse Reinigungsmittel und der Schaden am Auto liegt geschätzt bei etwa 500 Euro. Auf einem weiteren Parkplatz nahe des Waldfriedhofes (Am Mariannenschacht/Rheiner Straße) stellte eine Ibbenbürenerin gegen 11.00 Uhr ihren grauen Mercedes ab. Als sie nach etwa 15 Minuten zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckscheibe zerstört worden war. Aus dem Fahrzeug wurde ihre schwarze Handtasche gestohlen. Darin befand sich eine zweistellige Bargeldsumme, ein Mobiltelefon sowie diverse Dokumente. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zu den beschriebenen Taten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu melden.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen noch einige Tipps mit zum Schutz gegen den Diebstahl aus Autos geben: - Lassen Sie keine Wertsachen - Smartphones, Portemonnaies, Laptops, Tablets - oder Bargeld im Auto liegen. - Lassen Sie auch keine Handtaschen, Rucksäcke, Reisetaschen oder Einkaufsbeutel im Auto zurück - auch nicht im Kofferraum. In den Taschen vermuten die Kriminellen Wertsachen. - Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. Das gilt auch, wenn Sie ihr Auto nur kurz für den Gang zum Bäcker oder ähnliches verlassen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell