Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 07.09.2024 bis zum 11.09.2024 gelangte eine bisher unbekannte Person in das Innere eines Pkw und entwendete einen Geldbeutel mit circa 280,00 EUR Bargeld. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt vor einem Ferienhaus Am Wiesengrunde in Titisee. Wie der Täter in den Pkw gelangte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell