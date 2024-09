POL-FR: Herbolzheim: Mit Verkehrszeichen kollidiert und geflüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 11.09.2024, gegen 21:45 Uhr, ist eine Fußgängerin in der Waldshuter Straße in Laufenburg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die 66-jährige Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ...

