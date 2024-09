POL-FR: Hausen im Wiesental: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen - Polizei bittet um Mithilfe!

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 11.09.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, ist ein geparktes Auto in der Sudetenstraße in WT-Tiengen beschädigt worden. Möglicherweise hatte ein Fahrzeug den abgestellten schwarzen Seat Ibiza auf den Stellflächen eines Hauses gestreift. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro an der vorderen Stoßstange. Um ...

