POL-FR: Bernau: Autofahrerin prallt gegen Mauer - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.09.2024, kurz vor 12:00 Uhr, ist eine Autofahrerin in Bernau-Innerlehen gegen eine Mauer geprallt und hat sich leicht verletzt. Die 20-jährige war auf der K 6523/Gewannstraße nach rechts geraten und mit der Mauerkante kollidiert. Dadurch hob sich das Auto an und wurde auf das Dach geschleudert. Die Autofahrerin wurde vom verständigten Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 30000 Euro.

