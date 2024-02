POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 20.02.2024, gegen 17.45 Uhr sind Unbekannte erneut in die Brandruine der Kindertagesstätte Violett in der Krozinger Straße in Freiburg eingebrochen und haben einen Brand gelegt. Die Feuerwehr Freiburg konnte das Feuer sehr schnell löschen. Offenbar hatten rund 4 qm einer Holzwand gebrannt. Inwieweit Sachschaden entstanden ist, kann ...

