LPI-J: Verkehrsunfallflucht am Glockenturm

Weimar (ots)

Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Glockenturms der Gedenkstätte Buchenwald. Hierbei kam ein 65-Jähriger Fiatfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei insgesamt 16 Leitfosten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit dem Pkw vom Unfallort. Nachteilig für ihn gestaltete sich hierbei, dass er vor Ort das Kennzeichen seines Fahrzeuges verlor. Dies bemerkte wohl auch der Fahrer und begab sich einige Zeit später zurück an die Unfallstelle. Hier empfingen ihn die eingesetzten Kollegen bereits und stellten in der Folge einen Atemalkoholwert von 2,13 Promille fest. Anschließend wurde der 65-Jährige zur Blutentnahme verbracht, sein Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

