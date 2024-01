POL-HRO: Trotz Winterglätte etliche Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, nachdem am gestrigen Dienstagmorgen ein aufgebrochener Parkscheinautomat in Warnemünde festgestellt wurde. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter den in den Seestraße befindlichen Parkscheinautomaten aufgebrochen und die darin befindliche Geldkassette entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. ...

