POL-FR: Folgemeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Zusammenstoß beim Abbiegen - Hoher Sachschaden - Streckensperrung hier: Unfallbeteiligte Beifahrerin verstorben

Freiburg (ots) - In einem Firmengebäude in Binzen hat am Dienstagmittag, 10.09.2024, gegen 15:30 Uhr, ein Trockner gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen an und löschte das Gerät ab. Verletzt wurde niemand. Durch das Brandgeschehen entstand leichter Sachschaden im betroffenen Raum, der Trockner wurde zerstört. Eine technische Ursache erscheint wahrscheinlich. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

