POL-FR: Schopfheim: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen - Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige - Polizei bittet um Mithilfe!

In der Nacht auf Mittwoch und auch am Mittwochmorgen, 11.09.2024, haben sich in Schopfheim Diebstähle aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen ereignet. Besonders betroffen war der Stadteil Gündenhausen. Tatverdächtig sind zwei Männer im Alter von 29 und 34 Jahren. Im Zuge der Ermittlungen konnte mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmt werden. Das Polizeirevier Schopfheim sucht mögliche Geschädigte und bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen (Kontakt 07622 66698-0).

Gelegenheit macht Diebe - darum daran denken: Fahrzeug immer verschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen!!! Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden!

