Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fußgängerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 11.09.2024, gegen 21:45 Uhr, ist eine Fußgängerin in der Waldshuter Straße in Laufenburg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die 66-jährige Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte die Fußgängerin die Fahrbahn vom Bahnhof kommend in Richtung Laufenpark überschritten. Hierbei kollidierte sie mit dem herannahenden Pkw eines 50-jährigen Mannes. Nachdem die ersten Rettungskräfte an der Unfallstelle eingetroffen waren, entfernte sich der Autofahrer. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0 oder 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell