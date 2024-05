Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Hyundai gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montagnachmittag aus dem nördlichen Stadtgebiet gemeldet worden. Ein Anwohner der Joseph-Neumayer-Straße teilte mit, dass sein Hyundai "Sante Fe" von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt wurde.

Den Pkw hatte der 63-Jährige am Sonntagabend gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 77 abgestellt. Am Montag gegen 16.30 Uhr stellte er einen frischen Schaden an der linken Heckseite im Bereich von Stoßstange und Kotflügel fest. Der Verursacher flüchtete, ohne den Unfallschaden zu melden. Zurück blieben lediglich graue Lackspuren seines Fahrzeugs. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell