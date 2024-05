Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Figur gestohlen und als Wurf-Utensil missbraucht

Kaiserslautern (ots)

Mit äußerst merkwürdigem Verhalten ist ein Mann am Sonntagnachmittag in der Innenstadt aufgefallen. Kurz vor halb sechs ging der Notruf einer Frau ein, die mitteilte, dass ein unbekannter Mann Gegenstände in ihre Richtung geworfen habe. Getroffen hatte er weder sie noch ihr Auto, so dass es zu keinen Verletzungen oder Beschädigungen kam.

Dank der guten Personenbeschreibung konnte die ausgerückte Streife am Stiftsplatz einen Tatverdächtigen ausfindig machen und ihn kontrollieren. Die Mitteilerin bestätigte, dass es sich um den "Werfer" handelt.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann mit Plastikteilen nach ihr geworfen. Die Teile gehörten zu einer Raben-Figur, die zuvor aus einer Kirche in der Bismarckstraße gestohlen wurde. Der 31-Jährige selbst räumte ein, dass er aus der Kirche außer dem Raben auch noch Bücher, Porzellanschalen sowie ein Trinkglas gestohlen habe. Der Rucksack des Mannes wurde daraufhin durchsucht und das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt.

Der 31-jährige Täter war stark alkoholisiert. Ein erster Atemtest vor Ort bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 2,92 Promille. Ihm wurde nach Abschluss der Maßnahmen ein Platzverweis für den Innenstadtbereich rund um Stiftsplatz und Bismarckstraße erteilt. Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Diebstahls strafrechtlich ermittelt. |cri

