POL-PPWP: Die Sache mit dem Fernzugriff auf den Computer...

Kaiserslautern (ots) - Mit äußerst merkwürdigem Verhalten ist ein Mann am Sonntagnachmittag in der Innenstadt aufgefallen. Kurz vor halb sechs ging der Notruf einer Frau ein, die mitteilte, dass ein unbekannter Mann Gegenstände in ihre Richtung geworfen habe. Getroffen hatte er weder sie noch ihr Auto, so dass es zu keinen Verletzungen oder Beschädigungen kam. Dank der guten Personenbeschreibung konnte die ...

mehr