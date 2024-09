Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autofahrerin verliert Kontrolle - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.09.2024, gegen 10:15 Uhr, hat im Wiesenweg in Lörrach eine Autofahrerin beim Ausfahren aus einem Grundstück die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die 53-jährige touchierte eine Gebäudefassade und kollidierte dann frontal mit einem Verkehrszeichen. Sie verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Das Schild wurde komplett umgebogen, die Fassade nur leicht beschädigt.

